TV - Le programme télé foot du samedi 13 juin

Le programme se diversifie et se densifie ce samedi suite au retour de la Liga. Débutée jeudi soir, la 28ème journée du championnat espagnol se poursuit avec notamment le déplacement du FC Barcelone, le leader, à Majorque (22h00). En Allemagne, la 31ème journée continue aussi avec un choc entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach (18h30). Il y aura également un parfum d'Europe avec la double confrontation entre l'Ajax et le Real Madrid la saison passée ou encore la victoire du PSG face au Barça (4-0) en 2017.

LE PROGRAMME TV FOOT DU SAMEDI 13 JUIN

9h30 : Ajax - Real Madrid (LDC, 2018-19), RMC Sport 1

11h15 : Real Madrid - Ajax (LDC, 2018-19), RMC Sport 1

14h00 : Espanyol - Alavés (Liga, 28ème journée), BeIN Sports Max 9

14h30 : PSG - Barcelone (LDC, 2016-17), RMC Sport 1

15h00 : Chmpions Arena (Magazine), BeIN Sports 1

15h30 : Paderborn - Werder Brême (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports Max 8

15h30 : Hertha Berlin - Francfort (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports Max 6

15h30 : Düsseldorf - Dortmund (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports 2

15h30 : Wolfsbourg - Fribourg (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports Max 5

15h30 : Cologne - Union Berlin (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports Max 7

15h30 : MultiBundesliga (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports 1

17h00 : Celta Vigo - Villarreal (Liga, 28ème journée), BeIN Sports Max 9

18h30 : PSG - Barcelone (LDC, 2016-17), RMC Sport 1

18h30 : Bayern Munich - Mönchengladbach (Bundesliga, 31ème journée), BeIN Sports 1

19h30 : Leganés - Valladolid (Liga, 28ème journée), BeIN Sports Max 6

20h00 : Besiktas - Antalyaspor (Super Lig, 27ème journée), BeIN Sports Max 5

20h15 : Atltico - Juventus (LDC, 2018-19), RMC Sport 1

21h00 : Juventus - Atlético (LDC, 2018-19), RMC Sport 2

22h00 : Majorque - Barcelone (Liga, 28ème journée), BeIN Sports 1

22h00 : Braga - Boavista (Liga NOS, 26ème journée), RMC Sport 1

23h45 : Braga - Boavista (Rediffusion Liga NOS, 26ème journée), RMC Sport 2

