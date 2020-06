TV - Le programme télé foot du vendredi 12 juin

L'offre football s'élargit à la TV ce vendredi 12 juin, avec pas moins de six matchs proposés en direct sur les chaînes françaises. De la Liga avec la suite de la 28e journée, le début de la 31e journée de Bundesliga, la 26e journée de Liga NOS et la reprise de la SüperLig turque. La demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et le Milan (1-1 à l'aller), en revanche, ne sera retransmise sur aucune chaîne télé, mais sera disponible sur la chaîne Youtube de la Serie A.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 12 JUIN

12h45 : Benfica - FC Porto (Liga NOS 2017-18), RMC Sport 2

13h30 : Augsbourg - Cologne (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

14h30 : FC Porto - Benfica (Liga NOS 2017-18), RMC Sport 2

15h30 : France - Croatie (CDM 2018), BeIN Sports 1

16h30 : Liverpool - Man City (P.League 2019-20), RMC Sport 1

19h30 : Grenade - Getafe EN DIRECT (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 7

20h : Fenerbahçe - Kayserispor EN DIRECT (SüperLig 2019-20), BeIN Sports Max 6

20h : Göztepe - Trabzonspor EN DIRECT (SüperLig 2019-20), BeIN Sports Max 5

20h15 : France - Roumanie (Euro 2016), BeIN Sports 1

20h30 : Hoffenheim - Leipzig EN DIRECT (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 2

22h : Valence - Levante EN DIRECT (Liga 2019-20), BeIN Sports Max 7

22h15 : Sporting CP - Paços de Ferreira EN DIRECT (Liga NOS 2019-20), RMC Sport 1

22h30 : Pays-Bas - URSS (Euro 1988), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce vendredi 12 juin. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.