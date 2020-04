TV - Le programme télé foot du vendredi 17 avril

De la Ligue des Champions au programme de ce vendredi 17 avril, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Serie A et de la Premier League. En Ligue 1, deux rétros sont proposées par BeIN Sports et Canal Plus : l'impressionnante victoire du PSG à Troyes (0-9) pour officialiser son sacre en 2015-2016, puis le spectaculaire PSG-Monaco du mois de janvier dernier au Parc des Princes (3-3).

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 17 AVRIL

10h30 : Résumé de la saison 2018-19 de P.League, RMC Sport 1

10h45 : Leipzig - Tottenham (LDC 2019-20), RMC Sport 2

12h15 : Les 150 plus beaux buts de la P.League 2018-19, RMC Sport 1

12h30 : Nigéria - Afrique du Sud (CAN 2019), BeIN Sports 1

14h15 : Intérieur sport : la cicatrice France-Bulgarie (documentaire), Canal+Sport

15h : Fiorentina - Naples (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Troyes - PSG (L1 2015-16), BeIN Sports 1

17h30 : Liverpool - Atlético (LDC 2019-20), RMC Sport 2

20h45 : PSG - Monaco (L1 2019-20), Canal+Sport

21h : Madagascar - Tunisie (CAN 2019), BeIN Sports 1

MadeInFOOT.com est là pour vous donner le programme de ce vendredi 17 avril. Vous souhaitez connaitre la programmation télé sur une chaîne en particulier ? Consultez notre liste des chaînes télé de foot.