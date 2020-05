TV - Le programme télé foot du vendredi 1er mai

Alors que les Verts ont bouclé cette saison 2019-20 à une triste 17e place, les supporters stéphanois auront l'occasion de se remémorer deux souvenirs plus joyeux, ce vendredi. Devant leur petite lucarne, ils pourront revoir la victoire 5-1 d'Alex et ses coéquipiers sur l'OM, lors de la saison 1999-2000, puis l'exploit de Pierre-Emerick Aubameyang et sa bande à Paris (1-2), en 2012-2013.

Au programme de ce 1er mai 2020, on retrouvera également le Guingamp-PSG de la saison 2017-2018 (0-3), premier match de Neymar en Ligue 1, ou encore le quart de finale de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2014, contre l'Allemagne (défaite 0-1).

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 1ER MAI

10h : Tottenham - Man City (P.League 2019-20), RMC Sport 2

11h30 : Les plus beaux matchs de l'histoire (L.Europa), RMC Sport 1

12h30 : Sénégal - Tunisie (CAN 2019), BeIN Sports 1

14h : Liverpool - Man City (P.League 2018-19), RMC Sport 1

15h : Real Madrid - Grenade (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

15h30 : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

15h45 : Wolverhampton - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

17h : Guingamp - PSG (L1 2017-18), BeIN Sports 1

17h30 : Man United - PSG (LDC 2018-19), RMC Sport 1

18h30 : Intérieur sport : Djibril Cissé, incassable (documentaire), Canal+Sport

19h : PSG - Man United (LDC 2018-19), RMC Sport 1

19h10 : Zlatan, l'intégrale (documentaire), Canal+Sport

21h : France - Allemagne (CDM 2014), BeIN Sports 1

22h : St-Etienne - Marseille (L1 1999-00), Canal+Sport

23h40 : PSG - St-Etienne (2012-13), Canal+Sport

