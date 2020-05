TV - Le programme télé foot du vendredi 22 mai

Retour du foot en direct, ce vendredi soir, avec le début de la 27e journée de Bundesliga et le derby de Berlin entre le Hertha et l'Union Berlin, à 20h30 sur BeIN Sports. En première partie de soirée, on aura également droit à une rétro de la finale 2013-2014 de la Champions League, remportée par le Real Madrid devant l'Atlético (4-1 après prolongations), ou au Classico Barça-Real de la saison 2010-2011 (5-0). Egalement au programme, en fin d'après-midi, le match nul spectaculaire entre Guingamp et l'OM (3-3) lors de la saison 2017-2018 de Ligue 1.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 22 MAI

12h30 : W.Brême - Leverkusen (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

13h30 : Ajax - Milan AC (LDC 1994-95), RMC Sport 1

15h : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2005-06), BeIN Sports 1

15h15 : Lyon - Real Madrid (LDC 2005-06), RMC Sport 1

15h30 : Liverpool - Chelsea (Supercoupe UEFA 2019), RMC Sport 2

17h : Guingamp - Marseille (L1 2017-18), BeIN Sports 1

17h : Man City - Watford (P.League 2019-20), RMC Sport 1

18h45 : Ajax - Milan AC (LDC 1994-95), RMC Sport 1

20h30 : Hertha Berlin - Union Berlin EN DIRECT (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

21h : Real Madrid - Atlético (LDC 2013-14), RMC Sport 1

22h30 : Real Madrid - Atlético (LDC 2013-14), RMC Sport 2

22h30 : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2010-11), BeIN Sports 1

23h15 : Liverpool - FC Barcelone (LDC 2018-19), RMC Sport 1

