TV - Le programme télé foot du vendredi 24 avril

De nombreux documentaires au programme de ce vendredi 24 avril 2020, mais aussi des rediffusions de plusieurs matchs, en Serie A, en Premier League, en Bundesliga, en Ligue des Champions ou en Liga, avec un nouveau Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (2-2 en 2017-2018). On aura aussi de la Ligue 1 à l'affiche, avec le PSG - Sochaux de 2013-2014 (5-0) et le PSG - Toulouse de 2017-2018 (6-2).

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 24 AVRIL

10h45 : Liverpool - Tottenham (P.League 2019-20), RMC Sport 2

12h30 : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2017-18), BeIN Sports 1

12h45 : Atlético - Juventus (LDC 2019-20), RMC Sport 2

14h : J'ai rencontré un monstre : Messi/Ronaldo (documentaire), RMC Sport 1

14h45 : Tottenham - Liverpool (LDC 2018-19), RMC Sport 2

15h : Naples - Inter Milan (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

17h : PSG - Sochaux (L1 2013-14), BeIN Sports 1

18h15 : Les 150 plus beaux buts de la P.League 2018-19, RMC Sport 1

19h15 : Résumé de la P.League 2018-19, RMC Sport 1

19h20 : Intérieur sport : Mister Vieira, Canal+Sport

20h45 : PSG - Toulouse (L1 2017-18), Canal+Sport

21h : Bayern - Dortmund (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

21h : J'ai rencontré un monstre : Messi/Ronaldo (documentaire), RMC Sport 2

21h : Comme jamais : Verratti (documentaire), RMC Sport 1

21h05 : Benzema, combat 4 étoiles (documentaire), RMC Story

22h30 : Les grands formats de la P.League (documentaire), RMC Sport 1

23h55 : Sport reporter : Ligue 1 Made in USA (documentaire), Canal+Sport

