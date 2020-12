TV - Le programme télé foot du vendredi 25 décembre

Ce vendredi, les chaînes sportives nous assurent une journée riche en football pendant cette période de Noël. Dès minuit, vous pouvez visionner un documentaire sur Diego Maradona sur Canal+ Sport. Le matin, le programme prend un accent anglais avec la diffusion de deux matchs de la 14e journée de Premier League, entre Burnley et Wolverhampton et entre Manchester United et Leeds sur RMC Sport 1. Pour l'après-midi, vous pourrez retrouver certains documentaires, comme Transversales sur RMC Sport 2.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 25 DÉCEMBRE