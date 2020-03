TV - Le programme télé foot du vendredi 27 mars

Pour lutter contre le confinement et l'arrêt des principales compétitions, les diffuseurs TV nous offrent des rétrospectives depuis plusieurs jours. Un programme assez riche nous attend ce vendredi, avec une journée spéciale Michel Hidalgo sur la Chaîne L'Equipe, qui nous retransmet deux matchs qui ont façonné l'histoire de l'ancien sélectionneur des Bleus, décédé jeudi : France-Pays-Bas 82 et France-Espagne 84. En soirée, on aura aussi droit sur Canal Plus Sport à une rétro d'un Olympico de la saison dernière (6e journée de L1, 2018-2019), remporté 4-2 par l'OL devant l'OM au Groupama Stadium.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 27 MARS

11h30 : Uruguay - France (CDM 2018), BeIN Sports 1

12h : Les légendes de Premier League, RMC Sport 1

12h : France - Pays-Bas (Qualifs CDM 1982), La Chaîne L'Equipe

13h50 : Stades (Sport Reporter), Canal+Sport

15h : Croatie - Angleterre (CDM 2018), BeIN Sports 1

15h30 : Dribbleurs (Transversales), RMC Sport 1

15h35 : Ma part d'ombre (documentaire), Canal+Sport

18h : L'Algérie championne de la CAN (documentaire), BeIN Sports 1

20h30 : AS Roma - Milan AC (Serie A 2019-20), BeIN Sports 1

20h30 : France - Espagne (Euro 1984), La Chaîne L'Equipe

20h45 : Lyon - Marseille (L1 2018-19), Canal+Sport

22h30 : Real Sociedad - FC Barcelone (Liga 2019-20), BeIN Sports 1

