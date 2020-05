TV - Le programme télé foot du vendredi 29 mai

Alors que la Premier League et la Serie A ont annoncé des dates de reprise hier, la Bundesliga enchaîne depuis deux semaines et ouvrira ce vendredi sa 29e journée, avec le déplacement de Leverkusen à Fribourg à suivre en direct sur BeIN Sports, à 20h30. Egalement au programme de ce 29 mai 2020, la victoire spectaculaire de l'OL à Guingamp la saison dernière (2-4) et celles du PSG devant le FC Barcelone, lors des éditions 1995 et 2017 de la Ligue des Champions.

LE PROGRAMME TV FOOT DU VENDREDI 29 MAI

12h15 : Arsenal - Chelsea (P.League 2019-20), RMC Sport 1

12h30 : Real Madrid - FC Barcelone (Liga 2007-08), BeIN Sports 1

14h : Liverpool - FC Barcelone (LDC 2018-19), RMC Sport 1

15h : Leipzig - Hertha Berlin (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

17h : Guingamp - Lyon (L1 2018-19), BeIN Sports 1

17h30 : PSG - FC Barcelone (LDC 2016-17), RMC Sport 1

19h15 : Liverpool - FC Barcelone (LDC 2018-19), RMC Sport 1

20h30 : Fribourg - Leverkusen EN DIRECT (Bundesliga 2019-20), BeIN Sports 1

21h : Juventus - Atlético (LDC 2018-19), RMC Sport 1

21h : Monaco - Man City (LDC 2016-17), RMC Sport 2

22h30 : FC Barcelone - Real Madrid (Liga 2011-12), BeIN Sports 1

23h : PSG - FC Barcelone (LDC 1994-95), RMC Sport 2

