TV - Le programme TV foot du dimanche 5 avril

Programme chargé ce dimanche et il y en a pour tous les goûts ! Il sera possible de revivre des matchs de Ligue 1 mais également des championnats étrangers. La finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Croatie sera elle aussi rediffusée ce dimanche matin, tout comme la finale de la Ligue des Champions 2018-2019 entre Tottenham et Liverpool. Une partie du parcours européen du Paris Saint-Germain sera aussi retransmis. Enfin, en cette triste semaine marquée par le décès de Pape Diouf des suites du coronavirus, un documentaire hommage sera diffusé ce soir.

LE PROGRAMME TV FOOT DU DIMANCHE 5 AVRIL

8h45 : France - Croatie (CDM 2018), BeIN Sports 1

9h30 : Bruges - PSG (LDC), RMC Sport 1

11h30 : Dortmund - PSG (LDC), RMC Sport 1

12h : Real Madrid - Barcelone (Liga, 2016-2017), BeIN Sports 1

13h : Real Madrid - Barcelone (Liga, 2015-2016), BeIN Sports 1

13h30 : PSG - Dortmund (LDC), RMC Sports 1

15h : Bordeaux - Lyon (L1, 2014-2015), BeIN Sports 1

15h30 : Tottenham - Liverpool (LDC, 2018-2019), RMC Sport 1

17h : Bastia - PSG (L1, 2014-2015), BeIN Sports 1

18h55 : PSG - Bastia (L1, 2013-2014), Canal+ Sport

19h15 : Les plus beaux matchs de l'histoire (Europa League), RMC Sport 1

20h35 : Hommage à Pape Diouf (Documentaire), Canal+

21h05 : Les derbys ASSE - OL (Best of L1), Canal+

22h15 : Review Europa League (C3, 2018-2019), RMC Sport 1

22h30 : Liverpool - Arsenal (Carabao Cup), BeIN Sports 1

23h05 : Intérieur Sport (Documentaire Juninho), Canal+

23h20 : ASSE - OL (L1, 2013-2014), Canal+ Sport

