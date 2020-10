UEFA - Aleksander Ceferin renvoie dans les cordes le projet de Superligue

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, n'est visiblement pas partisan du projet de Superligue européenne. En effet, le dirigeant a profité de l'évènement numérique Sportlab, organisé en Italie, pour dévoiler officiellement sa prise de position concernant cette potentielle compétition. Et Ceferin a pointé du doigt les envies de certains dirigeants.

"C'est une invention italienne, ce n'est pas notre proposition aussi parce que ce serait l'un des projets les plus ennuyeux au monde. Deux ou trois clubs en parlent, ils pensent mériter gagner plus que les autres, mais qui en fait gagnent peu. Ce n’est pas une discussion sérieuse, cela tuerait le football et je suis fermement contre" a-t-il lâché.