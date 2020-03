UEFA - Ceferin confirme l'étude de plusieurs options pour les compétitions européennes

Momentanément stoppées en raison de la pandémie de coronavirus, les compétitions européennes ne reprendront pas avant plusieurs semaines, tout comme les championnats domestiques. Le 23 mars, l'UEFA a officialisé le report des finales des compétitions de clubs et la fin de celles-ci pour l'édition 2019-2020 est encore très floue. Dans un entretien accordé à La Repubblica, Aleksander Ceferin, le président de l'instance européenne, a confirmé que plusieurs options été étudiées pour parvenir à terminer les compétitions.

"Personne ne sait quand la pandémie finira. Il y a un plan A, B ou C. On peut recommencer mi-mai, en juin ou fin juin. Ensuite, si on ne réussit pas, la saison sera probablement perdue. Il y a aussi la proposition de finir cette saison au début de la prochaine, qui commencerait un peu plus tard. Il faudra des dérogations pour les contrats et décaler la période de mercato. Quant à l'Euro, je pense qu'il démarrera le 11 juin, les clubs devront adapter leur nombre de matches si nécessaire" explique-t-il. "Si les clubs reprennent, on peut finir les coupes en utilisant les mêmes dates avec par un exemple un Milan-Inter le mardi et un Barcelone-Juve le même jour. J'ai du mal à imaginer tous les matches sans spectateurs, s'il n'y a pas d'alternative, ce sera mieux de finir les championnats, mais je peux affirmer que je n'imagine pas les finales de coupes d'Europe à huis clos."