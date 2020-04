UEFA - Ceferin donne une date limite pour les compétitions européennes

Quelques jours après l'annonce de la date butoir (3 août) pour la fin des championnats, l'UEFA a pris la parole concernant la fin des compétitions européennes par la voie de son président, Aleksander Ceferin. Dans une interview accordée à la chaîne allemande ZDF, le patron de l'instance a affirmé que la C1 et la C3 ne devraient pas s'étendre au delà du 3 août également. "Juillet et août me paraissent être une période favorable pour achever nos compétitions européennes. En revanche, finir ces deux compétitions en septembre et en octobre serait indéniablement trop tard. Des matches à huis clos ou avec des supporters, ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est toujours mieux à huis clos et devant la télévision que rien du tout. C'est ce que veulent les gens, cela leur apporterait dans cette période compliquée une énergie positive" a-t-il déclaré.

Dans cette situation, Ceferin a ajouté que l'étude de plusieurs options était toujours d'actualité mais que la décision finale dépendrait avant tout des positions des gouvernements face à la crise. "Cette situation sanitaire est inédite, c'est une situation spéciale qui doit nous conduire à être le plus flexible possible quant aux dates et aux horaires des matches. Si la crise devait se calmer, nous pourrions recommencer à jouer plus tôt. Un seul match pour les quarts et les demi-finales, c'est une possibilité et ce, sur terrain neutre. Organiser un "final four" ou un "final eight" ne constitue pour le moment ni plus ni moins qu'une option. Si les politiques nous empêchent de rejouer, nous n'aurons pas d'autre choix que de mettre un terme à cette saison" a-t-il expliqué.