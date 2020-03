UEFA - Coronavirus : La mise au point du vice-président sur le fair-play financier

Michele Uva, vice-président de l'UEFA, a fait une grosse mise au point concernant le fair-play financier chez nos confrères de Tuttosport. Visiblement, l'instance ne compte pas abandonner ses contrôles malgré l'épidémie de coronavirus, qui aura un impact non négligeable sur les clubs européens.

"Une chose est certaine : le fair-play financier et les systèmes de contrôle vont continuer et ne seront pas arrêtés" explique-t-il. "Ils ne seront pas annulés, même si des ajustements pourront être adoptés pour faire face au tsunami qui frappe le monde et celui du football aussi. Nous agirons avec transparence et unité. Nous avons fait des sacrifices en faveur du foot européen, notamment économique. L'UEFA a des réserves pour être flexible et affronter les dommages causés par le Covid-19".