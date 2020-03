UEFA - Des pertes économiques colossales à prévoir suite au report de l'Euro

En début de semaine, l'UEFA a officiellement annoncé le report d'un an de l'Euro. La compétition continentale se disputera finalement du 11 juin au 11 juillet 2021 en raison de la pandémie du coronavirus qui touche actuellement la planète. "La raison plutôt que le profit a été notre principe directeur pour prendre cette décision pour le bien du football européen dans son ensemble" a déclaré Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. Et pour cause, le report de l'Euro devrait entraîner des pertes financières astronomiques, comme le révèle Le Parisien ce samedi.

Selon nos confrères, qui s'appuient sur des sources de l'UEFA, les pertes devraient s'élever entre 300 millions et 1 milliard d'euros. Sur un budget total de 2,1 milliards d'euros, 1.6 milliards dépendent des ventes de droits TV et des contrats de sponsoring. Enfin, les 450M restants correspondent aux recettes de la billetterie. Or, 2.5 milliards euros de recette étaient espérés par l'instance mais celle-ci sera nettement inférieure en raison des pénalités à payer mais aussi et surtout, à cause des contrats de sponsoring qui vont être revus à la baisse.