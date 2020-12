UEFA - Deux Lyonnais nommés par l'UEFA pour l'équipe de l'année 2020

L'UEFA a dévoilé, ce mardi, une liste de 50 joueurs pour que les supporters désignent "The team of the Year 2020", ou autrement dit l'équipe de l'année. Sept joueurs du Paris Saint-Germain sont nommés, mais aussi deux éléments de l'Olympique Lyonnais : Anthony Lopes (30 ans) et Houssem Aouar (22 ans). Une grande première pour le club rhodanien depuis l'année 2010.

Félicitons nos deux Lyonnais Anthony Lopes et Houssem Aouar pour leur nomination dans la TEAM OF THE YEAR 2020 👏 ❤️💙@HoussemAouar 🦁 pic.twitter.com/tdC8lGp3wu — OL Academy (@academy_ol) December 1, 2020