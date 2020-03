UEFA - Deux nouvelles options envisagées pour la fin de saison

En raison de la pandémie du coronavirus qui touche la planète, le football est à l'arrêt, notamment en Europe. Mardi, à la suite d'une réunion avec les 55 fédérations, l'UEFA a annoncé le report d'un an de l'Euro mais également la suspension de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, alors que les championnats et les coupes domestiques, eux, ont tous été arrêtés, sauf en Biélorussie. Dans un premier temps, l'instance européenne a fait part de son ambition de terminer la saison 2019-2020 au plus tard le 30 juin. Néanmoins, cette option semble impossible en raison du nombre de compétitions à jouer et deux nouvelles options seraient à l'étude.

D'après les informations révélées ce vendredi par RMC Sport, l'UEFA a proposé deux nouvelles dates pour la conclusion de la saison. Ainsi, l'exercice 2019-2020 pourrait s'étendre jusqu'au 31 juillet voire jusqu'au 31 août ! Terminer toutes les compétitions domestiques dans un premier temps ou bien tout terminer d'un coup ? Voici l'une des questions sur lesquelles l'UEFA s'interroge. Une chose est sûre, si la saison venait à se terminer le 31 août, les tours préliminaires des compétitions européennes et le début des championnats pour la prochaine saison seraient logiquement reportés.