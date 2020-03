UEFA - Euro : des réservations d'hôtel annulées

Alors que l'UEFA et ses 55 fédérations s'entretiennent ce mardi via visioconférence afin de décider de l'avenir de l'Euro et des compétitions européennes et nationales, un indice majeur révélé par l'agence Reuters et les médias anglais indique que l'Euro sera bel et bien reporté. L'instance européenne aurait d'ores et déjà annulé des réservations d'hôtel à Copenhague cet été. La capitale danoise est l'une des 12 villes hôtes pour l'Euro. Le Marinelyst, l'hôtel qui accueille habituellement la sélection du Danemark, a indiqué à Reuters que les réservations ont été annulées.