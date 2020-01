UEFA - L'équipe-type de l'année 2019 dévoilée

L'UEFA vient de dévoiler, ce mercredi, l'équipe-type de l'année 2019 pour la Ligue des Champions. Construite à partir des votes des fans (plus de 2 millions), la formation accueille logiquement cinq joueurs de Liverpool, ainsi que les inévitables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. A noter qu'aucun Français n'apparaît dans cette équipe fictive.

L'EQUIPE-TYPE DE L'ANNEE POUR L'UEFA

Alisson Becker (Brésil/Liverpool) - Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool), Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus), Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool), Andy Robertson (Ecosse/Liverpool) - Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone), Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City) - Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus), Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool).

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌