UEFA - La Youth League annulée !

Alors que la Ligue des champions des U19 (Youth League) devait commencer début mars, l'UEFA a pris la décision ce mercredi d'annuler la compétition, en raison du contexte sanitaire actuel. Angers, l'OM, le PSG et Rennes étaient les clubs français en lice dans cette compétition.

"Les restrictions pour les voyages créent des difficultés majeures pour organiser les rencontres, et deux clubs ont déjà annoncé leur forfait, justifie l'instance. (...) Les conditions pour lancer la compétition ne sont plus réunies, c'est pourquoi l'UEFA et l'association européenne des clubs (ECA) ont décidé d'annuler exceptionnellement cette édition", peut-on lire sur le communiqué de l'UEFA.