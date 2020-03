UEFA - Le fair-play financier suspendu pendant un an ?

En raison de l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement l'Europe ainsi que l'incertitude qui plane sur la fin des différents championnats du Vieux-Continent, l'UEFA pourrait décider de suspendre, pour une durée d'un an, son fair-play financier. C'est, en tout cas, ce que rapporte La Gazzetta dello Sport en ce vendredi après-midi. Avant de se prononcer, l’instance européenne va rencontrer dans les prochains jours l’ECA (l’Association des clubs européens) pour évoquer les difficultés économiques engendrées par le coronavirus. Si cette mesure venait à se confirmer, elle soulagerait énormément les clubs et permettrait à ces derniers de limiter les pertes et poursuivre leurs investissements. Elle ferait, également, les affaires de certains clubs visés par le FPF, comme l'Olympique de Marseille.