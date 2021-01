UEFA - Le onze de l'année est dévoilé

Pour récompenser les meilleurs joueurs de l'année 2020, l'UEFA a dévoilé son équipe type de l'année civile. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Bayern Munich est le club le mieux représenté avec quatre joueurs, à savoir Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Robert Lewandowski, mais aussi un ancien joueur, parti à Liverpool entre temps cet été, en la personne de Thiago Alcantara.

De plus, on retrouve Messi (Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), habitués à figurer dans ce onze. Également, Kevin De Bruyne (Manchester City) fait partie de cette équipe. Sergio Ramos (Real Madrid) et Virgil van Dijk (Liverpool) forment la charnière centrale. Enfin, pour récompenser le beau parcours européen du PSG, Neymar est aligné dans cette équipe.



Le onze type de l'UEFA : Neuer - Kimmich, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies - Thiago, De Bruyne - Messi, Neymar, Ronaldo - Lewandowski.

