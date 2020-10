Europe - Le projet de la Superligue européenne prend forme

Cela fait plusieurs années que de nombreux dirigeants parlent de la création d'une ligue fermée entre les plus grandes équipes européennes. Au moment d'annoncé sa démission ce mardi, Josep Bartomeu a lâché un bombe en annonçant que le FC Barcelone avait "approuvé l'acceptation des prérequis pour participer à une future Superligue européenne". Au lendemain de cette déclaration, le journal AS révèle que la compétition pourrait voir le jour en septembre 2022 ! Dans son édition du jour, le quotidien révèle quelques détails de cette nouvelle coupe d'Europe.

Cette ligue se nommerait l'European Premier et les équipes sélectionnées feront partie des 5 plus grands championnats européens, à savoir l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France. Selon le journal espagnol, les clubs participants continueraient de disputer leur championnat national mais plus la Ligue des champions et la Ligue Europa. Une source proche du dossier révélait à Sky Sports la semaine dernière, que tout pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'octobre et qu'il s'agissait du "plan de développement le plus important en football de clubs depuis des décennies". La célèbre banque américaine JP Morgan est actuellement en négociations avancées pour financer un emprunt aux alentours de 5 milliards d'euros. Nul ne sait si ce projet verra le jour mais en tout cas, ça avance.