UEFA - Les calendriers de la LDC et de la L.Europa étudiés ce lundi

Alors que les championnats nationaux commencent à dévoiler leur date de reprise, l'UEFA doit réunir un groupe de travail, ce lundi, afin de définir l'avenir des coupes d'Europe. Selon les informations de Sky Sports, il doit tenter de trouver une solution afin d'aller au bout de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa cette saison.

L'Association européenne des clubs et les ligues nationales travaillent en étroite collaboration avec ce groupe et sont invitées à présenter leurs plans d'ici le 25 mai. Deux jours plus tard, les principaux dirigeants de l'UEFA recevront des recommandations avant de communiquer sur un potentiel calendrier de reprise. Pour le moment, l'instance continentale espère, toujours, jouer les deux coupes au mois d'août, avant le début de la prochaine saison. L'UEFA a également créé un groupe médical afin de s'assurer d'un point de vue cohérent sur la pandémie de coronavirus.