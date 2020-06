UEFA - Les éditions 2020-21 de la C1 et de la C3 débuteront le 20 octobre

C'est désormais officiel, la saison 2019-2020 de la Champions League prendra fin le 23 août, à Lisbonne, avec la finale qui clôturera un final 8 entre les huit quart-de-finalistes. Quid de la prochaine édition ? Giorgio Marchetti, le secrétaire général adjoint de l'UEFA, a évoqué en conférence de presse la date du mardi 20 octobre pour le début de la phase de groupes de la C1, mais aussi de la C3.

L'instance européenne a par ailleurs confirmé que ses associations membres devront lui fournir dès le 3 août les noms des équipes qualifiées pour les prochaines compétitions européennes. La France enverra le PSG et l'OM en Champions League, alors que Rennes passera par les barrages et que Lille ira en Ligue Europa. St-Etienne et Lyon, qui affronteront le PSG en finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, fin juillet, pourraient obtenir des tickets qualificatifs pour les tours préliminaires de la C3. Si Paris remportait ces finales, Nice et Reims, 5e et 6e du dernier championnat de L1, seraient qualifiés.