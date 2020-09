UEFA - Les trois joueurs nommés pour le titre de joueur de l'année !

Le Bayern Munich est logiquement mis à l'honneur du côté des prix de l'UEFA ! L'instance vient de dévoiler, ce mercredi, les trois joueurs en lice pour remporter le prix "UEFA Player of the Year". Nous retrouvons donc Robert Lewandowski et Manuel Neuer, vainqueurs de la Ligue des Champions, mais aussi Kevin de Bruyne (Manchester City). À noter l'absence de Parisiens dans ce trio malgré la place en finale. Le lauréat sera connu lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, le 1er octobre prochain.

