UEFA/OL - La lettre d'Aleksander Ceferin à Jean-Michel Aulas

Depuis l'arrêt officiel de la Ligue 1, le président Jean-Michel Aulas n'a cessé de clamer son envie de terminer la saison avec l'OL et ses propositions pour aller au terme du championnat ont suscité de nombreux débats. Mais un acteur du football en particulier partage le même avis que le dirigeant lyonnais, il s'agit du président de l'UEFA Aleksander Ceferin, qui avait déjà estimé la décision de la LFP hâtive il y a quelques jours. Le 14 mai dernier, il s'est directement adressé par courrier à Aulas. Le Parisien, qui s'est procuré cette lettre, dévoile certaines de ses lignes.

La première révélation faite par Ceferin confirme les récents propos du lyonnais qui déclarait qu'aucune date butoir officielle n'avait été fixée."Quant à savoir si l'UEFA a effectivement donné à ses associations membres un délai au 3 août pour terminer leurs championnats nationaux (...) nous avons toujours mentionné lors de ces réunions que ces dates ne sont que des recommandations, formulées à titre provisoire et non pas officiel" peut-on lire. Le dirigeant de l'UEFA a maintenu que sa volonté était de voir les compétitions aller à leur terme. "La recommandation de l'UEFA était donc clairement d'encourager les associations et les ligues nationales à faire de leur mieux pour terminer les championnats nationaux en cours, soit dans le format d'origine, soit dans un format adapté, si nécessaire". Ces explications apportent un peu plus de sens à la proposition (contestée) du président rhodanien de terminer la saison sous-forme de play-offs. Ceferin précise enfin que "le but était de tout faire pour protéger l'intégrité des compétitions et garantir l'application du principe du mérite sportif".