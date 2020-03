UEFA - Reporter l'Euro, combien ça coûte ?

Ce mardi matin, l'UEFA et ses 55 fédérations se réunissent pour décider de l'avenir de l'Euro et des compétitions européennes et nationales. En attendant l'annonce officielle de l'instance, tout laisse à penser que l'Euro sera reporté d'une année, soit à l'été 2021, afin de permettre aux clubs européens de terminer les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Néanmoins, le report d'une compétition tel que l'Euro a un coût et celui-ci est élevé.

D'après les informations données par L'Equipe, la facture pourrait s'élever entre 200 et 300 millions d'euros. Cette somme comprend la location des stades, les réservations hôtelières déjà effectuées et de nombreux autres facteurs. Or, l'UEFA ne souhaite pas payer cette somme toute seule dans la mesure où le décalage de la compétition aurait pour but de permettre aux clubs de terminer leur saison. Ainsi, une participation financière des Ligues nationales pourrait être exigée. Une nouvelle qui ne devrait pas les ravir.