UEFA - Une réunion dès ce mardi avec les associations membres

À deux jours de la réunion par visioconférence de son comité exécutif, qui devrait décider du sort du football européen pour la fin de la saison 2019-2020, l'UEFA organise dès ce mardi une séance d'information avec ses 55 associations membres.

Pour rappel, la vision du président Aleksander Ceferin est claire : il refuse d'envisager l'arrêt définitif des championnats domestiques. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, l'instance européenne espère pouvoir reprendre le 7 août afin de jouer la finale trois semaines plus tard, le 29.

📆 UEFA will today host an online information session for the General Secretaries of UEFA’s 55 member associations ahead of Thursday's #UEFAExCO video conference.



The meetings will look at developments across both domestic and European competitions.