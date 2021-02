UNFP - Farid Boulaya élu joueur du mois de janvier en L1 !

Juste récompense pour Farid Boulaya (27 ans). Auteur de deux buts et deux passes décisives avec le FC Metz lors du mois de janvier, le milieu offensif algérien a été élu meilleur joueur de L1. L'ancien joueur de Clermont a récolté 40% des voix et devance ainsi Neymar (36%) et Volland (24%).

🇫🇷 Évidemment

🇺🇸 Obviously

🇪🇸 Por supuesto

🇩🇿 Farid Boulaya



Nous avons notre vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois de janvier en @Ligue1UberEats !

Bravo Farid 💪#TropheesUNFP pic.twitter.com/A0Upj5uF2k — UNFP (@UNFP) February 18, 2021