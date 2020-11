UNFP - Les trois nommés pour le titre de joueur du mois d'octobre en L1

Ce lundi soir, l'UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnel en France, a dévoilé les noms des trois joueurs sélectionnés pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Ce titre honorifique se disputera, comme le mois précédent, entre trois attaquants qui ont brillé lors des dernières semaines de compétition.

Les trois prétendants à cette distinction sont : Jonathan Bamba (Lille OSC, 2 buts, 3 passes décisives), Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 3 buts, 1 passe décisive) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 6 buts, 2 passes décisives). Le vainqueur sera connu la semaine prochaine et succédera à Ibrahima Niane, l'attaquant du FC Metz, lauréat le mois dernier.