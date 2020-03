UNFP - Les trois nommés pour le titre de joueur du mois de février en L1

Ce lundi soir, l'UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnel en France, a dévoilé les noms des trois joueurs sélectionnés pour le titre de meilleur joueur du mois de février en Ligue 1. Cette distinction honorifique se disputera entre un attaquant et deux milieux de terrain, à savoir Kylian Mbappé (21 ans, Paris Saint-Germain), Renato Sanches (22 ans, Lille OSC) et Téji Savanier (28 ans, Montpellier HSC). Le vainqueur sera connu la semaine prochaine et il succédera au palmarès à Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain, lauréat le mois dernier.

