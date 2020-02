UNFP - Les trois nommés pour le titre de joueur du mois de janvier en L1

Ce lundi soir, l'UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnel en France, a dévoilé les noms des trois joueurs sélectionnés pour le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Cette distinction honorifique se disputera entre un défenseur central et deux attaquants, à savoir Yunis Abdelhamid (32 ans, Stade de Reims), Neymar (28 ans, Paris Saint-Germain) et Moussa Dembélé (23 ans, Olympique Lyonnais). Le vainqueur sera connu la semaine prochaine et il succédera à Wissam Ben Yedder (attaquant, AS Monaco), lauréat le mois dernier.

Voici les 3 nommés pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois de janvier en @ligue1conforama !



