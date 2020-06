Valence - Mouctar Diakhaby pointé du doigt par son entraîneur

Hier, pour la reprise face à Levante, Valence a concédé un match nul dans les toutes dernières minutes de la rencontre (1-1), la faute à un pénalty concédé par Mouctar Diakhaby. Le défenseur français de l'OL, qui avait également concédé deux penalties avant l'arrêt des compétitions le 10 mars dernier contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions (3-4, le 10 mars), a été pointé du doigt par son entraîneur en conférence de presse d'après match.

"Quand il commet des erreurs, comme avant la coupure et aujourd'hui (hier), c'est difficile à accepter. Ça nous a coûté des points, des places au classement. Il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Espérons que ça ne se reproduise plus" a déclaré Celades.