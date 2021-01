Valenciennes - Un actionnaire insulte violemment les supporters sur les réseaux sociaux

Rien ne va plus à Valenciennes. Entre les supporters et les actionnaires, la guerre est déclarée et la lettre ouverte adressée par les supporters du VAFC va faire parler. En effet, alors qu'ils ont écrit à Jean-Louis Borloo, Peter Schliesser, dirigeant de la société OCAD et actionnaire minoritaire du club nordiste, a répondu de manière virulente, jusqu'à insulter les fans rouge-et-blanc.

"Dit à tes copains les supporters de merde d’aller se faire sod*miser (sic), le VAFC c’est pas eux, c’est nous car si le VAFC est encore debout c’est grâce à nous et certainement pas à eux !!! La preuve, le confinement pas de supporter et alors on avance quand même !!! Tu peux poster mon message à tout les supporters et leurs dires aussi que je me tiens à leur disposition si il y en a un qui veut s’expliquer !!" a-t-il écrit.