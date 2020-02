Valladolid - Hatem Ben Arfa a déjà convaincu tout le monde

Malgré ses quinze minutes en demi-teinte face à Villarreal samedi (1-1), pour son premier match depuis six mois,, Hatem Ben Arfa a déjà convaincu tout le monde du côté du Real Valladolid. En effet, le porte-parole du président Ronaldo, David Espinar, a confié tout son bonheur d'avoir HBA dans son effectif dans les colonnes de L'Equipe. "Pour nous, c’est une star mondiale. Nous voulons que l’équipe grandisse et il peut nous y aider. Comme le président l’a déjà dit, si nous faisons bien les choses, on peut se retrouver à lutter pour la Ligue des Champions d’ici à cinq ans" a-t-il déclaré.

Depuis quelques heures, Ben Arfa fait néanmoins l'objet d'un léger "bad buzz", à cause d'une vidéo de son échauffement massivement relayée sur les réseaux sociaux.