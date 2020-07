Vidéo - Ça bouge dans tous les sens à l'OM : le journal du mercredi 1er juillet

Alors que le projet de rachat mené par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se précise un peu plus chaque jour, les dirigeants actuels de l'OM s'activent sur tous les fronts. Après la prolongation de Dimitri Payet, celles de Marley Aké et Lucas Perrin ont été officialisées hier, en même temps que le transfert définitif d'Alvaro. Dans la foulée, le club phocéen devrait accueillir sa première recrue de l'été, le prometteur Pape Gueye, alors qu'André Villas-Boas et ses hommes viennent d'arriver au Portugal pour débuter leur préparation estivale.

Dans le reste de l'actualité, on évoque aussi le nouveau faux-pas du FC Barcelone devant l'Atlético Madrid, qui pourrait permettre au Real Madrid de foncer vers le sacre en Liga, mais aussi la lutte pour le titre qui continue en Serie A et l'officialisation de la signature de Tanguy Kouassi au Bayern Munich.