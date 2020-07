Vidéo - Ça chauffe entre Guardiola, Klopp et Mourinho : le journal du mercredi 15 juillet

La décision du tribunal arbitral du sport de blanchir Manchester City, lui autorisant à disputer la Ligue des Champions malgré le fair-play financier, a beaucoup fait réagir en Angleterre. Y compris José Mourinho et Jürgen Klopp, les managers de Tottenham et Liverpool, plus ou moins critiques vis-à-vis de cette décision. Pep Guardiola n'a d'ailleurs pas manqué de leur répondre, en se défendant d'avoir enfreint les règles du FPF. Dans le reste de l'actualité, on évoque également ce mercredi les dernières infos mercato, le cas Stéphane Ruffier à St-Etienne, ainsi que les matchs disputés hier en Premier League (Chelsea) et en Serie A (Atalanta Bergame).