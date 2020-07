Vidéo - Ça se tend sérieusement à Marseille : le journal du vendredi 24 juillet

Du nouveau à Marseille, où l'assignation en justice de Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi, en début de semaine, a mis le feu aux poudres. L'ancien président du RCT a volé dans les plumes de Jacques-Henri Eyraud, tandis que son collaborateur franco-tunisien continue d'affirmer sa volonté de racheter le club, malgré le refus catégorique de Frank McCourt de négocier. Dans le reste de l'actualité, on évoque évidemment le retour du foot en France, avec un premier match officiel ce soir, entre le PSG et St-Etienne, en finale de la Coupe de France.