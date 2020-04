Vidéo - Özil crée la polémique, Nasri balance à tout-va : le journal du mardi 21 avril

Les déclarations détonnantes de Samir Nasri et le refus de Mesut Özil de baisser son salaire à Arsenal, c'est au sommaire de ce journal du mardi 21 avril 2020. On y fait aussi un gros point mercato, avec de nouvelles infos fraîches à Naples et l'Inter. Toujours en Italie, huit clubs de Serie A se montreraient opposés à la reprise du championnat, pourtant encouragée par la Ligue et la Fédération. En Espagne, le Real envisage de reprendre dans le stade de son centre d'entraînement, alors que le Barça songe à un huis clos généralisé jusqu'en 2021.