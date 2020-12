OL - Rudi Garcia prévient, les Lyonnais n'iront pas à Paris en victimes

Fort de sa victoire dimanche à Metz (1-3), Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, se projette avec ambition sur le match à venir contre le PSG, dans une semaine.

"Il faut entretenir la dynamique. On sait qu'on va au Parc des Princes, mais avec la victoire de ce soir, on peut y aller avec un petit peu plus d'ambition. On sait que le PSG est au-dessus de tout le monde quand il joue à 100 %, ils sont plutôt bien revenus. Ils ont un gros match contre les Turcs (Basaksehir) en Ligue des champions (mardi), je ne sais pas si on les joue au bon moment ou pas, mais on a des choses à faire valoir et on le fera, on ne viendra pas en victime expiatoire" a-t-il déclaré.