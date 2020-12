PSG - Tuchel : "Nos performances en Ligue 1 m'inquiètent"

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG peine en Ligue 1 avec une nouvelle défaite dimanche face à l'OL (0-1), la quatrième déjà en championnat cette saison. De quoi inquiéter Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.

"Ce qui m'inquiète, c'est notre performance en Ligue 1. Ce n'est pas assez sérieux, et pas avec les efforts et la discipline nécessaires. C'est ce qui m'inquiète mais cela ne dépend que de nous. Si on gagne ou non le championnat, cela dépend de nous. Si on donne le meilleur et que l'on perd le championnat, ce n'est pas un problème. Je serais déçu mais ça peut arriver. Mais c'est un gros problème quand on perd des matches et des points en ne jouant pas assez sérieusement. C'est toujours notre performance et c'est ma responsabilité : c'est toujours comme ça" a-t-il lâché.