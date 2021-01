MHSC - Pascal Baills regrette d'avoir craqué dans les dix dernières minutes face à l'OM

"On n'a pas pu tenir jusqu'au bout", regrette Pascal Baills, l'entraîneur-adjoint de Montpellier, après la défaite à Marseille (3-1), ce mercredi soir lors de la 18e journée de Ligue 1.

"Sur l'ensemble du match, ils ont plus de situations que nous, donc Marseille a mérité sa victoire. Le regret, c'est qu'à 1-1 à la 80e minute, on a une occasion et que finalement, on ne tient pas jusqu'au bout. Il faut être honnêtes. Sur l'ensemble du match, Marseille a plus d'occasions. On en est à 31 buts encaissés. On en prend beaucoup, notamment sur les derniers matches. Il va falloir réfléchir, voir comment on peut améliorer ça" a lâché l'adjoint de Der Zakarian, suspendu pour la rencontre.