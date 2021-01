OL - Garcia : "Il n'y a que du positif ce soir"

Rudi Garcia était particulièrement heureux de la victoire de son équipe Lyon (3-2) contre Lens mercredi soir en championnat. L'entraîneur lyonnais a expliqué qu'il s'attendait "à un match piège".

On avait tout à perdre, on était premier, on jouait à domicile, tout le monde nous voyait gagner. Mais je craignais cette soirée, il y avait tout du match piège. On a vu en deuxième période qu'il était difficile pour les joueurs d'être à 100%, ils ont voyagé, il y eu le décalage horaire (...). Lens a un immense atout, celui de ne jamais lâcher, mais si on m'avait dit qu'on gagnerait 3-2 ce soir, j'aurais signé des deux mains. Lens vit sur les erreurs de l'adversaire mais il sait aussi les provoquer. (...) Une panne à 3-0 ? Une panne, oui, pendant dix minutes, mais ne cherchez pas à me faire dire des choses négatives je n'en ai pas à dire, ce soir. Je n'ai que du positif à dire. Et on se porte mieux au classement après le match qu'avant" a lâché Garcia.