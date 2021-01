Lens - Haise : "Le plus gros regret, ce sont les deux buts encaissés rapidement"

L'entraîneur de Lens, Franck Haise est revenu sur la défaite (3-2) de Lens sur la pelouse de Lyon mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1. Le coach lensois a notamment regretté les deux buts encaissés par son équipe avant et juste après la mi-temps.

"Notre plus gros regret est d'avoir encaissé les deux premiers buts très rapidement (39e et 46e) et notamment le premier, à un moment au cours duquel nous étions plutôt bien. Nous avions des intentions et nous savions que nous pouvions leur poser des problèmes. Il était logique que l'OL mène au score mais nous avons plutôt bien répondu par la suite. J'ai apprécié que les joueurs aient tout donné jusqu'au bout"explique Haise. "Nous n'avons pas renoncé. Ce n'est pas dans les valeurs du Racing et de mon groupe. Continuons à ne rien lâcher. Les joueurs y ont cru. Ils ont mis beaucoup de qualités jusqu'au bout et étaient proches d'égaliser. Pour obtenir un bon résultat face à Lyon, il faut presque bien défendre tout le temps. Il faut quand même regarder le contenu et cela nous donne des raisons d'espérer vivre encore de bons moments."