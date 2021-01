PSG - Pochettino : "Il y a des choses positives à retenir de ce match"

Pour sa première sur le banc parisien, Mauricio Pochettino et le PSG n'ont pu faire mieux que match nul (1-1) contre Saint-Étienne mercredi. Une déception pour le coach argentin qui a tout de même tiré des leçons "positives" de cette rencontre.

« On est déçus car on voulait gagner. On a créé assez d'occasions en seconde période pour marquer mais nous n'avons malheureusement pas réussi et nous n'avons pas les trois points. Mais il y a des choses très positives à garder. On a besoin de nous améliorer et nos performances doivent être meilleures mais vu les circonstances, on va accepter ce point même si ce n'est pas assez" explique-t-il. "(...) Il y a beaucoup de choses à améliorer par rapport à la façon dont nous voulons jouer et réaliser de grande choses ici à Paris."