PSG - Mauricio Pochettino vole au secours de Kylian Mbappé

Mauricio Pochettino, qui débutait sur le banc parisien mercredi lors du match contre Saint-Étienne (1-1), est revenu sur la prestation de Kylian Mbappé après la rencontre.

"Je suis heureux de sa performance. Il a montré une bonne attitude. Mais nous devons nous améliorer et nous voulons évidemment qu'il marque et qu'il joue mieux. C'est sûr qu'il est déçu aujourd'hui car on n'a pas gagné et qu'il pouvait faire mieux. Je suis content de lui, comme de Marco Verratti, mais tous les joueurs ont besoin de s'améliorer. Ce n'est que le début" a-t-il déclaré.

(FT)