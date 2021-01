OM - Villas-Boas : "Une victoire importante contre Montpellier"

André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, s'est montré très satisfait après la victoire de son équipe (3-1) contre Montpellier mercredi en championnat. Le technicien portugais a notamment mis l'accent sur l'importance d'avoir pris les trois points face à un concurrent direct au haut de tableau.

"Oui, c'est une victoire importante, c'était un match ouvert des deux côtés, avec beaucoup d'occasions, a souligné Villas-Boas en conférence de presse d'après-match. Les mecs qui sont entrés ont fait la différence. Ils ont tous été décisifs, comme Nemanja (Radonjic) qui a débuté et marqué. C'est très important d'écarter un peu Montpellier au classement. On se rapproche aussi du PSG et de Lille qui ont perdu des points. Il faut continuer, on doit rester concentrés pour le match à Dijon et ne pas ralentir. On récupère des points par rapport à nos trois derniers matches (Rennes, Reims et Angers). On n'est pas aussi proche du haut, il faut continuer et attendre que Lyon et Rennes perdent des points" a déclaré Villas-Boas.