OM - Villas-Boas a bien senti Payet énervé et répond à sa célébration

Remplaçant au début du match contre Montpellier mercredi en championnat, Dimitri Payet a marqué quelques minutes après son entrée en jeu mercredi (3-1). Le milieu offensif a ensuite célébré sa réalisation avec un regard rageur en direction du banc marseillais et en misant le geste d'un fou. Compréhensif, André Villas-Boas est revenu sur la réaction de son joueur.

"On a testé Radonjic cette fois, rien de grave avec Dimitri. Il n’était pas très satisfait mais il est entré avec un bon état d’esprit, en marquant un but. Il sait qu'il est très important pour nous. Je veux qu'il continue à avoir le même niveau que celui qu'il avait eu la saison dernière, le meilleur je pense pour lui à l'OM. Il était un peu énervé parce que c'est un joueur important. C'est une décision toujours difficile pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n'ai rien à dire de plus, je suis là pour l'aider à avoir son meilleur niveau" a-t-il lâché.