Brest - Dall'Oglio : "Soyez patients avec Pochettino !"

Invité à comparer le PSG de Mauricio Pochettino avec celui de Thomas Tuchel, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Brest, a botté en touche, arguant que le technicien argentin avait besoin de temps avant de façonner son équipe à son image.

“Il faut lui laisser du temps, soyez patient. On a vu Verratti un peu plus haut mais on ne peut pas voir de grands changements en si peu de temps" a-t-il lâché.